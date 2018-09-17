НАТО може розцінити кібератаку Росії, як напад і задіяти статтю про відсіч. Про це в інтерв'ю іноземному виданню заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Допоможе НАТО й Україні, але не з усіх питань. Докладніше -Олена Абрамович.

Кібератака це теж напад. І в разі цифрового нападу на будь-яку країну Альянсу, наприклад, з боку Російської Федерації, НАТО може задіяти п'яту статтю, повідомив генсек. Вона передбачає, що збройний напад на одну з країн вважатиметься атакою на країни Альянсу в цілому. Тож усі держави блоку можуть дати спільну збройну відсіч агресорові. Якщо в цьому буде необхідність.

"Не автоматично. Це залежить від характеру кібератаки. Ми ніколи не будемо уточнювати, за яких умов застосовуватиметься 5 стаття", - говорить Єнс Столтенберг генеральний секретар Альянсу.

НАТО та ЄС уже задіяли спільну систему інформування про загрози у кіберпросторі. Раніше у Брюсселі пообіцяли допомагати й Києву захищатися від таких атак. Що ж до іншого питання - блокування Угорщиною членства України в НАТО - керівництво альянсу допомогти не в змозі.

Про це в інтерв'ю українським ЗМІ повідомив помічник генсека НАТОо. Суперечку щодо освітнього закону Київ та Будапешт мають вирішити самі, зазначив він. І якщо Угорщина оцінить негативно реформи в Україні - НАТО не зможе протистояти.