Заворушення під генеральною прокуратурою. Сьогодні представники націоналістичних організацій та деякі ветерани АТО спершу влаштували акцію протесту перед ГПУ, а потім навіть підпалили сміттєвий контейнер та намагалися силоміць потрапити у будівлю установи.

Причиною стала екстрадиція до Росії громадянина РФ Тимура Тумгоєва, оголошеного у міжнародний розшук за участь у бойових діях в Сирії на боці "Ісламської держави". У свою чергу Генеральний прокурор спростував інформацію про те, що Тумгоєв воював за Україну на Донбасі.

За словами Юрія Луценка, Генеральна прокуратура принципово відмовляється видавати Росії ветеранів-іноземців. Сьогоднішню ж акцію генрокурор назвав політичною провокацією.

"Йде 5 рік війни а наші органи, представники державні органи видають наших захисників, які захищали нашу країну і вони видають людину країні з якою ми воюєм".

"За два роки процесу над Тумгоевим, якій розшукується по червоній картці Інтерполу за участь у міжнародно-визнаній терористичній організації ІДІЛ на території Сирії. Про що він особисто підписав протокол. Ним його адвокатами, його побратимами не було повідомлено ніколи про його участь у будь яких добровольчих батальйонів чи ЗСУ до самого завершення дворічної епопеї екстрадиції", говорить Юрій луценко, генеральний прокурор.