За кількістю виданих карт Україна опинилася на другому місці після Білорусі

Понад сто тисяч українців отримали карту поляка за останні 10 років. Таку статистику польського МЗС оприлюднив "Укрінформ". Із 2008 щорічно цей документ отримували щонайменше 8,5 тисяч людей.

А упродовж 2016-2017 років їх кількість зросла до 13 тисяч. За кількістю виданих карт Україна опинилася на другому місці після Білорусі.

Карта поляка - документ, який засвідчує приналежність людини до польського народу. Власники таких документів мають низку пільг, наприклад, спрощене отримання польського громадянства та право на вступ до польських вишів.