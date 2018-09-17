Карту поляка отримали сто тисяч українців [ Редактировать ]
Понад сто тисяч українців отримали карту поляка за останні 10 років. Таку статистику польського МЗС оприлюднив "Укрінформ". Із 2008 щорічно цей документ отримували щонайменше 8,5 тисяч людей.
А упродовж 2016-2017 років їх кількість зросла до 13 тисяч. За кількістю виданих карт Україна опинилася на другому місці після Білорусі.
Карта поляка - документ, який засвідчує приналежність людини до польського народу. Власники таких документів мають низку пільг, наприклад, спрощене отримання польського громадянства та право на вступ до польських вишів.
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