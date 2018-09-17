Вытеснение оппозиции из политического процесса резко ухудшает качество государственного управления. Такое мнение высказала первый заместитель председателя постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от "Оппозиционного блока" Юлия Левочкина, комментируя итоги панельной дискуссии "Парламентский контроль и роль оппозиции" в Парламенте Грузии, в которой она участвовала вместе с другими членами Мониторингового комитета ПАСЕ, международными экспертами и грузинскими парламентариями.

"Вытеснение оппозиции из политического процесса резко снижает качество государственного управления. При отсутствии демократического контроля и конкуренции власть быстро деградирует, коррумпируется и начинает злоупотреблять полномочиями. Более того, не учитываются интересы целых групп населения. В долгосрочной перспективе это может привести к политической дестабилизации и даже к расшатыванию основ государственности", – заявила Юлия Левочкина.

По ее мнению, участие оппозиции в политической жизни страны в целом и в парламентской работе в частности имеет принципиальное значение для демократического развития любого государства и внутренней целостности общества. Такой же является и позиция европейских коллег.

Народный депутат считает, что ситуация в Украине изменится в лучшую сторону по итогам предстоящего избирательного цикла.

По ее словам, нарастив представительство в парламенте, "Оппозиционный блок" планирует создать институт парламентской оппозиции в Украине и расширить его контрольные функции.

"Первоочередной задачей является начало реального политического диалога, открытого обмена мнениями и дискуссия о путях развития страны. Во-вторых, нужно принять специальный закон, который гарантировал бы весь комплекс прав оппозиции в соответствии с международными стандартами – в частности, с учетом Резолюций ПАСЕ 1601(2008), 2132(2016), 2145(2917), а также рекомендаций Венецианской комиссии по роли оппозиции", – считает Юлия Левочкина.

Также, по ее мнению, должны быть существенно расширены права оппозиции по делегированию своих представителей в аппарат парламента, усилены возможности влиять на формирование повестки дня работы законодательной власти, обеспечено право создания временных парламентских комиссий для решения наиболее общественно значимых задач жизни страны или резонансных правонарушений.

"Мы считаем, что именно за оппозицией должно быть закреплено право выдвижения кандидатов на пост омбудсмена, государственных контрольных и ревизионных органов. В частности, Счетной палаты. Эти предложения будут оформлены в Закон о парламентской оппозиции", – резюмировала Первый заместитель Председателя Постоянной делегации Украины в ПАСЕ.