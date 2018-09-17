Собака откопала клад древних людей [ Редактировать ]
Собака обнаружила историческую находку на севере Чехии. Пес нашел клад бронзового века, в котором было больше 20 предметов, в том числе серпы и наконечники копий, сообщает Radio Praha. Артефакты были изготовлены около трех тысяч лет назад, представителями урнопольской культуры, заявили археологи.
Пес по кличке Монти откопал тайник, который много столетий пролежал в орлицких горах. Хозяин собаки, обычный житель деревни, во время прогулки заметил, как его питомец отчаянно роется в земле. Когда он подошел посмотреть, что там происходит, то увидел сделанные из бронзы предметы, похожие на серпы.
Всего собака откопала 20 предметов, среди них 13 серпов, два бронзовых наконечника копья, три топора и несколько браслетов.Археологи подчеркнули, что набор предметов довольно странный - возможно, древние люди планировали использовать их для проведения ритуалов, в том числе и для жертвоприношений.
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Источник: Новости Ю
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