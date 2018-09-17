НАТО может дать военный ответ на кибератаку России. Об этом в интервью рассказал генсек Альянса Йенс Столтенберг. Упомянул и Украину - дескать, Киеву помогут, но не по всем вопросам. Елена Абрамович расскажет больше.

Кибератака - это тоже нападение. И в случае цифрового наступления на любую из стран Альянса, например, со стороны Российской Федерации, НАТО может задействовать 5-ю статью, сообщил генсек. Она предусматривает, что вооруженное нападение на одно из государств считается атакой на Альянс в целом. Поэтому страны блока могут дать общий вооруженный отпор - если будет необходимость.

"Не автоматически. Это зависит от характера кибератаки... Мы никогда не станем уточнять, при каких условиях будет применяться пятая статья", - говорит Цитата Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО.

НАТО и ЕС уже запустили совместную систему информирования об угрозах в киберпространстве. Ранее в Брюсселе пообещали также помогать Киеву защищаться от таких атак. Что же касается другого вопроса - блокирования Венгрией Украины в НАТО, то тут руководство Альянса помочь не может.

Об этом в интервью украинским СМИ сказал помощник генсека. Спор из-за закона об образовании Киев и Будапешт должны решить сами, отметил он. И если Венгрия оценит негативно реформы в Украине - НАТО не сможет противостоять.