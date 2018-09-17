В странах с высокими доходами населения повышается количество жителей, которые недостаточно времени уделяют физической активности, что ставит под угрозу их здоровье и качество жизни.

Об этом свидетельствует результаты исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает UBR.net. Оказывается, 27,5%, или 1,4 млрд взрослых жителей планеты, являются малоподвижными. При этом женщины менее физически активны, чем мужчины - 31,7% против 23,4%.

В странах со средними доходами этот показатель в позапрошлом году составлял 26%, с низкими доходами - 16,2%. Наименее активными оказались женщины в Латинской Америке и Карибском регионе (43,7%), Южной Азии (43%) и обеспеченных западных странах (42,3%).

Самые подвижные - мужчины Океании (12,3%), Восточной и Юго-Восточной Азии (17,6%), а также стран Африки к югу от Сахары (17,9%). Среди отдельных государств людей с нехваткой физической активности меньше всего в Уганде (5,5%), а больше всего - в Кувейте (67%).

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