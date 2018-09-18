Курс на ЄС і НАТО: депутати розглянуть зміни до Конституції [ Редактировать ]
А от пропозиції президента щодо змін до Конституції про курс країни в ЄС і НАТО Рада має розглянути вже в четвер. Про це повідомила перша віце-спікер Парламенту Ірина Геращенко.
Народний депутат сподівається, що Верховна Рада проголосує за ініціативу глави держави.
За словами Геращенко, цей документ спрямований на те, щоб зафіксувати незмінність курсу країни в Основному законі. І не дати жодного шансу для реваншу проросійських сил - наголосила перший віце-спікер.
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