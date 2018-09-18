Порошенко ініціював розрив Договору про дружбу з Росією [ Редактировать ]
Законопроект щодо припинення договору про дружбу з Росією очікують у Верховній Раді. Напередодні Президент своїм указом надав чинності відповідному рішенню РНБО. І тепер - слово за парламентом.
Петро Порошенко доручив МЗС підготувати пакет документів, необхідний для початку процесу розриву.
Нагадаємо, Верховна Рада ратифікувала Договір про дружбу з Росією 20 років тому. 2008-го він був автоматично продовжений ще на 10 років. Щоб припинити дію документа, Київ має офіційно попередити Москву - до жовтня.
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