Законопроект щодо припинення договору про дружбу з Росією очікують у Верховній Раді. Напередодні Президент своїм указом надав чинності відповідному рішенню РНБО. І тепер - слово за парламентом.

Петро Порошенко доручив МЗС підготувати пакет документів, необхідний для початку процесу розриву.

Нагадаємо, Верховна Рада ратифікувала Договір про дружбу з Росією 20 років тому. 2008-го він був автоматично продовжений ще на 10 років. Щоб припинити дію документа, Київ має офіційно попередити Москву - до жовтня.