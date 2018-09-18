Щонайменше сотня людей загинула через масштабні повені у Нігерії. Там триває сезон дощів.

Негода вирує у десяти штатах країни. Майже у половині з них оголосили надзвичайний стан. Місцеві здебільшого пересуваються човнами. У район лиха відрядили загони рятувальників.

Це найбільший паводок за останні 6 років. У 2012 році від стихії загинуло 363 людини. Понад 2 мільйони мусили залишити свої домівки.