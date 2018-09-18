Повені у Нігерії визнали найбільш нищівними за останні 6 років [ Редактировать ]
Щонайменше сотня людей загинула через масштабні повені у Нігерії. Там триває сезон дощів.
Негода вирує у десяти штатах країни. Майже у половині з них оголосили надзвичайний стан. Місцеві здебільшого пересуваються човнами. У район лиха відрядили загони рятувальників.
Це найбільший паводок за останні 6 років. У 2012 році від стихії загинуло 363 людини. Понад 2 мільйони мусили залишити свої домівки.
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