Боевики не прекращают нарушать "школьное перемирие" [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 17 сентября, оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник 2 раза применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"В течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутовое, Водяное, Лебединское и Широкино", - отмечается в сообщении.
Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Лебединское. Опорные пункты наших войск вблизи Павлополя противник также обстрелял из миномета 120-го калибра.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
По данным разведки, одного боевика российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожено и еще один ранен.
От начала текущих суток противник 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил. Все обстрелы зафиксированы на Мариупольском направлении, где враг обстрелял наши опорные пункты в районе населенных пунктов Лебединское и Водяное из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Ранее сообщалось, что на Донбассе нашли фрагменты реактивных гранат.
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