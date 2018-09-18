Жителі селищ, розташованих поблизу лінії розмежування, щодня під постійною загрозою. Така ситуація, зокрема, у прифронтовій Мар'їнці. Армійці кажуть - попереду у них бойовики, що окопалися у передмістях Донецька, а позаду - житлові квартали. Тему продовжить Генадій Вівденко.

Позиція, на якій чергує Артем, укотре - під стрілецьким вогнем з боку окупантів.

"Та кожне перемир'я вони порушують - скільки я тут знаходжуся, вони одиночними пострілами обстріляли одну з наших позицій. І так - кожного дня", - розповідає Артем, боєць ЗСУ.

Українські солдати тут у постійній бойовій готовності. До ворога - лише 100-200 метрів.

"У них там окопы, они там в здании - изредка проходят, то в тепловизор, то в бинокль, снайпер там".

Знову лунає ворожа автоматна черга.

"Окрім посмішки нічого в нас це не викликає, наше мовчання завдає їм шкоди, бо в агонії вони не знають що їм робити", - говорить Олег Сидоренко, офіцер командування військової частини.

Однак ці кулі летять і у мирні квартали Мар'їнки. Там - до десяти тисяч мешканців.

"Категорично небезпечно - вся вулиця прострілюється кулями. Коли дитина йде до школи це може бути просто шальна куля. Це дуже небезпечно", - говорить Валентин, боєць ЗСУ.

Через обстріли окупантів, - у постійній небезпеці місцеві школярі.

"Буває так що автобус приїхав за дітьми и тільки бах! бах!"