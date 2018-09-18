Бывает открываешь глаза, смотришь на часы, а до рокового звона будильника несколько минут. Как и почему организм догадался разбудить до нас?

Все дело в гипоталамусе. Это отдел промежуточного мозга, который играет важную роль в жизнедеятельности организма. В нем расположено супрахиазмотическое ядро, которое следит за нашими биологическими часами - иначе называемые циркадными ритмами, пишет Сhange.

Циркадные ритмы отвечают за интенсивность различных биологических процессов. Обычно циркадные ритмы привязаны к смене времени суток, но организм умеет подстраиваться под наши нужды.

Особая роль в нашем бодрствовании и сне отводится белку PER1. Пониженная концетрация PER1 в крови приводит к замедлению сердцебиения, падению давления и температуры. Именно эти процессы и происходят во время сна.

Внезапное пробуждение в ответ на звон будильника не проходит бесследно для организма. Чтобы уменьшить стресс, организм подстраивает циркадный ритм выработки белка PER1 под предположительное время пробуждения. Со временем организм подстраивается под необходимое время пробуждения.

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