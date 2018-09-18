Полиция Черниговской области задержала мужчину, который задушил и закопал в сарае своего новорожденного сына за то, что тот плакал. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Черниговской области.

"Во время проверки оперативной информации об убийстве полиция провела санкционированный обыск в усадьбе жителя Сновского района. В результате в сарае хозяйства правоохранители обнаружили закопанные остатки трупа ребенка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе проведения следственных действий полиция установила, что зимой этого года неработающий житель Сновского района пришел вечером домой в нетрезвом состоянии. Несколько дней назад его жена, которая не состояла на учете по беременности, родила мальчика. Мужчина услышал, что младенец плачет, взял подушку, положил ребенку на лицо и задушил его, после чего вынес тело в сарай своего хозяйства и закопал.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

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