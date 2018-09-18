Михайлово чудо 19 сентября приметы и традиции: [ Редактировать ]
19 сентября отмечается праздник - Михайлово чудо. В этот день православные люди вспоминают чудо, которое произошло много столетий назад.
Сообщается, что еще в 4 веке сам Архистратиг Михаил спас от разрушения церковь, поэтому этот день и считается особенным для православных христиан.
Приметы в день Михайлового чуда
Поскольку славянские народы во многом суеверны, несмотря на всю свою религиозность, сохранились на Михайлово Чудо приметы и обычаи, к которым всегда приглядывались, а затем судили о будущем.
- На Михайлово Чудо нельзя работать - Бог накажет.
- Пришел Архангел Михаил - жди первых заморозков.
- Если листья на верхушке березы еще зеленые - к ранней зиме.
- Архангел Михаил землю заморозками прихватил.
- Синие облака вечером - к перемене погоды.
- По упавшим листьям предсказывали, какой будет зима: если листья осины ложатся вверх лицевой стороной - к холодной и долгой зиме, если изнанкой - жди теплой зимы, а если и так и сяк - зима будет умеренной.
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