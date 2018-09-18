19 сентября отмечается праздник - Михайлово чудо. В этот день православные люди вспоминают чудо, которое произошло много столетий назад.

Сообщается, что еще в 4 веке сам Архистратиг Михаил спас от разрушения церковь, поэтому этот день и считается особенным для православных христиан.

Приметы в день Михайлового чуда

Поскольку славянские народы во многом суеверны, несмотря на всю свою религиозность, сохранились на Михайлово Чудо приметы и обычаи, к которым всегда приглядывались, а затем судили о будущем.

На Михайлово Чудо нельзя работать - Бог накажет.

Пришел Архангел Михаил - жди первых заморозков.

Если листья на верхушке березы еще зеленые - к ранней зиме.

Архангел Михаил землю заморозками прихватил.

Синие облака вечером - к перемене погоды.

По упавшим листьям предсказывали, какой будет зима: если листья осины ложатся вверх лицевой стороной - к холодной и долгой зиме, если изнанкой - жди теплой зимы, а если и так и сяк - зима будет умеренной.

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