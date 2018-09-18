В Днепре мужчина зарубил топором сожительницу [ Редактировать ]
В Днепровской области мужчина топором убил сожительницу, после чего набросился на правоохранителей. Инцидент произошел в селе Синельниково, сообщили в пресс-службе полиции Днепровской области.
"Вызов на линию "102" поступил 17 сентября. На территории домовладения между супругами возникла ссора. Во время конфликта мужчина начал наносить женщине удары палкой, а затем нанес несколько ударов топором", - говорится в заявлении.
В ответ на нападение полицейские применили огнестрельное оружие, в результате чего мужчина получил ранение в ногу. Cведения о произошедшем внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
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