На Илона Маска подали в суд [ Редактировать ]
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Дайвер Верн Ансворт, который принял участие в спасении детей в Таиланде, подал в суд на главу Tesla Илона Маска из-за его обвинений в педофилии. Об этом сообщил CNBC.
Ансворт потребовал компенсации в размере 75 000 долларов за неправдивые, по его мнению, обвинения.
Также он хочет, чтобы Маску запретили в будущем делать заявления, которые "содержат неправдивые и позорные обвинения".
"Влиятельность и статус Маска могут превратить его ложь в правду или защитить его от ответственности в суде", - заявил адвокат истца.
Это не первая выходка Маска, которая повлекла за собой ущерб. Во время эфира на радио Маск затянулся сигаретой с марихуаной.
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