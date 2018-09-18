Дайвер Верн Ансворт, который принял участие в спасении детей в Таиланде, подал в суд на главу Tesla Илона Маска из-за его обвинений в педофилии. Об этом сообщил CNBC.

Ансворт потребовал компенсации в размере 75 000 долларов за неправдивые, по его мнению, обвинения.

Также он хочет, чтобы Маску запретили в будущем делать заявления, которые "содержат неправдивые и позорные обвинения".

"Влиятельность и статус Маска могут превратить его ложь в правду или защитить его от ответственности в суде", - заявил адвокат истца.

Это не первая выходка Маска, которая повлекла за собой ущерб. Во время эфира на радио Маск затянулся сигаретой с марихуаной.