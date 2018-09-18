В Одесской области в городе Подольск была госпитализирована 6-летняя девочка в результате нападения собаки породы алабай.

Ребенок получил многочисленные раны, инцидент произошел 14 сентября, сообщает полиция Подольска.

Предварительно установлено, что девочка подверглась нападению соседской собаки, которой, со слов хозяйки, удалось освободиться от привязи. Затем собака выбежала на улицу, где напала на ребенка. Хозяйка заметила отсутствие пса после того, как услышала крики.

Ребенок госпитализирован.

Ранее мы сообщали, что в США погиб мужчина после нападения акулы.