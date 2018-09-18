Под Одессой 6-летнюю девочку покусал алабай [ Редактировать ]
В Одесской области в городе Подольск была госпитализирована 6-летняя девочка в результате нападения собаки породы алабай.
Ребенок получил многочисленные раны, инцидент произошел 14 сентября, сообщает полиция Подольска.
Предварительно установлено, что девочка подверглась нападению соседской собаки, которой, со слов хозяйки, удалось освободиться от привязи. Затем собака выбежала на улицу, где напала на ребенка. Хозяйка заметила отсутствие пса после того, как услышала крики.
Ребенок госпитализирован.
Ранее мы сообщали, что в США погиб мужчина после нападения акулы.
по теме
Пляж в Одессе "захватили" медузы (фото)
В Одессе на одном из пляжей в Лузановке произошло нашествие огромных медуз корнеротов, которые заполонили весь берег
Украинцы в ужасе от жестокой расправы над собакой (фото)
Вопиющий инцидент произошел в Винницкой области
Зоозахисники передали до притулку циркових ведмедів
Двоє ведмедів, які роками виконували трюки й терпіли сувору дресуру, зможуть нарешті забути про муштру
В Днепре прохожие нашли отрубленную голову
В Днепре местные жители случайно обнаружили человеческие останки
Кот "подбросил" хозяину пакет с наркотиками
Хозяин домашнего питомца сразу же позвонил в полицию, после того как обнаружил в своем доме пакет с наркотиками