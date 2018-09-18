Правительство Украины на переговорах с Международным валютным фондом достигло принципиальной договоренности о постепенном повышении цены газа для населения до уровня импортного паритета до апреля 2020 года.



Об этом во время форума Европейской Бизнес Ассоциации сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев, сообщает УНИАН.

"Принципиальная договоренность относительно постепенного увеличения цены и выведения украинского рынка на так называемый полный импортный паритет до апреля 2020 года - есть", - сказал он.

Коболев уточнил, что темп роста цены на газ сейчас обсуждается.



Ранее мы сообщали, что Украина не выполнила 15 условий МВФ.