Офіціант заразив сальмонелою гостей на весіллі [ Редактировать ]
Зараження сальмонелою. Фахівці з'ясували, чим отруїлися гості на весіллі в одному з елітних ресторанів Рівного.
Виявилося, що один з офіціантів - був носієм сальмонели. Він працював без медичної книжки. Хвороботворну бактерію знайшли також на посуді та власне у стравах, зокрема й у весільному торті.
Нагадаємо, 8 вересня у Рівному святкували весілля, після якого до лікарні потрапили 23 людини. Ще приблизно стільки ж лікувалися самостійно.
Досі у медзакладах перебувають четверо хворих.
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