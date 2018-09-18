Зараження сальмонелою. Фахівці з'ясували, чим отруїлися гості на весіллі в одному з елітних ресторанів Рівного.

Виявилося, що один з офіціантів - був носієм сальмонели. Він працював без медичної книжки. Хвороботворну бактерію знайшли також на посуді та власне у стравах, зокрема й у весільному торті.

Нагадаємо, 8 вересня у Рівному святкували весілля, після якого до лікарні потрапили 23 людини. Ще приблизно стільки ж лікувалися самостійно.

Досі у медзакладах перебувають четверо хворих.