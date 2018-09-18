Лідери КНДР та Південної Кореї сіли за стіл переговорів [ Редактировать ]
У Пхеньяні розпочалася зустріч президента Південної Кореї Мун Чже Іна з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Триватимуть переговори 2 дні.
Головні теми - офіційне припинення війни між двома країнами та ядерне роззброєння КНДР. Уже завтра очікують підписання окремого військового пакту, спрямованого на зменшення напруги та попередження майбутніх військових зіткнень.
Це вже третій міжкорейський саміт упродовж року. Уперше після більш як 10-річної перерви корейські лідери зустрілись у квітні - у демілітаризованій зоні в Пханмунджомі.
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Наступний спільний саміт КНДР та Південної Кореї розпочнеться 18 вересня у Пхеньяні. Дату зустрічі лідерів двох країн - Кім Чен Ина та Мун Чже Іна узгодили під час візиту південнокорейської делегації у столицю КНДР напередодні. Переговори триватимуть три дні