Франція та Британія узгодили умови вилову риби у Ла-Манші [ Редактировать ]
Франція та Британія домовилися припинити "гребінцеву війну" - ідеться про суперечку щодо вилову риби у Ла-Манші поблизу північного узбережжя Франції.
Тамтешні рибалки звинувачували британців у несанкціонованому вилові морських гребінців улітку, коли французьким катерам це заборонено через французькі правила, спрямовані на захист запасів молюсків.
У Міністерстві сільського господарства Франції заявили, що умови угоди передадуть органам влади двох країн, які мають її фіналізувати. Жодних подробиць при цьому поки що не розголошують.
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