Франція та Британія домовилися припинити "гребінцеву війну" - ідеться про суперечку щодо вилову риби у Ла-Манші поблизу північного узбережжя Франції.

Тамтешні рибалки звинувачували британців у несанкціонованому вилові морських гребінців улітку, коли французьким катерам це заборонено через французькі правила, спрямовані на захист запасів молюсків.

У Міністерстві сільського господарства Франції заявили, що умови угоди передадуть органам влади двох країн, які мають її фіналізувати. Жодних подробиць при цьому поки що не розголошують.