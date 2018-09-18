Житель Киева позвонил в полицию и сообщил, что "заминировал" целый дом на бульваре Верховной Рады. Таким образом, мужчина решил отомстить своей жене, с которой у них произошел конфликт, сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

До этого в полицию постпал вызов по этому же адресу: женщина заявила, что муж угрожает ей физической расправой. Прибывшие на место правоохранители проверили помещение, однако никаких взрывоопасных предметов не обнаружили, говорится в сообщении.

Псевдоминером оказался ранее судимый 25-летний киевлянин. Молодой человек был задержан. По факту инцидента было начато уголовное производство по ст. 259 ("Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан") Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

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