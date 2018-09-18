Ломаченко - Педраса: названа дата и место боя [ Редактировать ]
Фото: boxingscene.com
8 декабря чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) проведет объединительный поединок против обладателя титула WBO Хосе Педрасы (25-1, 12 КО). Об этом сообщает The Ring со ссылкой на собственные источники.
По информации авторитетного издания, переговоры касательно поединка уже завершились, и бой пройдет в "Hulu Theater" спорткомплекса "Мэдисон-Сквер-Гарден" в Нью-Йорке, а не в Лос-Анджелесе, как сообщалось ранее.
Несмотря на то, что поединок еще не состоялся, промоутер украинца Боб Арум уже назвал следующего соперника для Ломаченко после Педрасы. Более того, о желании боксировать с "хай-теком" (именно такое прозвище у Василия) высказался Хорхе Линарес(44-4, 27 КО).
Напомним, ранее Майк Тайсон назвал Ломаченко лучшим боксером современности.
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