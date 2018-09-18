Вилкул назвал действия ГПУ зачисткой оппозиционного поля [ Редактировать ]
Один из лидеров оппозиции Александр Вилкул назвал представление ГПУ о снятии депутатской неприкосновенности очередной попыткой власти оказать давление и ограничить его политическую активность накануне выборов.
На своей странице в Фейсбук оппозиционер написал:
"Президентская кампания началась.
Началась с зачистки оппозиционного поля.
Власть снова пытается протащить фейковое "подання" против меня.
В первый раз ГПУ даже не удосужилась предоставить юридическое обоснование своих нелепых обвинений.
Как следствие, в прошлый раз регламентный комитет Верховной Рады попросту вернул ГПУ их так называемое "подання". Сейчасведомство Луценко делает вторую попытку - такую же нелепую и необоснованную. И однозначно политически мотивированную".
Вилкул подчеркнул, что, как и ранее, он не считает себя виновным. "Все, кому было чего опасаться, четыре года назад покинули Украину. Эти же четыре года власть под микроскопом изучала мою деятельность, проверяла каждую мою подпись и не нашла ничего, кроме какого-то документа за 2011 год. Логика понятна: началась избирательная кампания и подобными репрессивными действиями власть пытается зачистить оппозиционные поле от неудобных конкурентов, от тех, кто способен составить им реальную конкуренцию и победить", - сказал он.
Нардеп написал, что расценивает действия ГПУ как избирательное правосудие и как попытку ограничить его политическую деятельность.
"Преследуя меня, а, главное - моих родных и близких, власть хочет, чтобы я прекратил обличать ее преступления, коррупционные схемы, геноцидные реформы. Но у них ничего не получится. Я чувствую поддержку людей и пониманию, что нахожусь на верном пути. А преследования со стороны власти только укрепляют меня в правильности моих действий. Нас большинство и мы победим!", - резюмировал Вилкул.
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