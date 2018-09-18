Верховная Рада увеличила состав Центральной избирательной комиссии [ Редактировать ]
Верховная Рада увеличила состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов.
За принятие в целом законопроекта №9090 проголосовали 236 депутатов при минимально необходимых 226, передают "Українськi Новини".
Соответствующие изменения внесены в статью 6 закона "О Центральной избирательной комиссии".
Согласно пояснительной записке, законопроект имеет целью обеспечить такое представительство политических сил в составе Центризбиркома, которое будет соответствовать рекомендации, высказанной в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) относительно необходимости пропорционального представительства политических фракций в парламенте.
Ранее Рада приняла закон об обеспечении жильем военных из Крыма и Донбасса.
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