Жених Регины Тодоренко едва не лишился глаза (фото) [ Редактировать ]
Жених Регины Тодоренко, украинской певицы и бывшей ведущей проекта "Орел и решка" получил серьезную травму глаза. Об этом сообщила сама артистка на своей странице в Instagram.
Российский исполнитель Влад Топалов повредил глаз на дне рождения своей родной сестры. К серьезной травме глаза привела неосторожность с бенгальскими огнями. Певица в шутку называет своего будущего мужа "одноглазым пиратом". Регина поблагодарила своего жениха, отметив, что на его месте могла оказаться она.
Фото: instagram.com/reginatodorenko
"Мы праздновали День рождения Алины Топаловой, так красиво и душевно, но все испортили бенгальские огни, которые от ветра разлетались в разные стороны. Владислав Михайлович любезно попросил меня спрятаться за него, чтоб на меня не попал огонь, а сам поймал окалину глазом и обжегся. Спас меня, мой герой", - написала Регина.
На днях, певица раскрыла секрет о свадьбе.
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