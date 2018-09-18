Верховная Рада выдвинула на Нобелевскую премию мира Олега Сенцова [ Редактировать ]
Сегодня же Верховная Рада выдвинула на Нобелевскую премию мира кандидатуру Олега Сенцова. За данный законопроект отдали голоса 245 народных депутатов.
Теперь председатель Верховной Рады Андрей Парубий должен передать соответствующее заявление Норвежскому Нобелевскому комитету.
Напомню, режиссер голодает с 14 мая этого года за освобождение всех украинских политзаключенных в России.
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