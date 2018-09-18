Катастрофа МН17: в Нидерландах отреагировали на заявление Минобороны России [ Редактировать ]
Приняли к сведению. В Нидерландах отреагировали на заявление Минобороны России, в котором Москва перекладывает на Украину ответственность за сбитый в 2014 "Боинг". В Гааге подчеркнули, что доверяют выводам Международной следственной группы о виновности России. Елена Абрамович продолжит.
В Нидерландах новую версию от российского Министерства обороны восприняли не менее критично, чем Россия выводы Международной следственной группы. В правительстве заявили: приняли во внимание информацию, предоставленную Москвой, и готовы ее изучить, как только получат от России все данные. Впрочем, напомнили: ранее такое сотрудничество результатов не принесло. Мол, Федерацию просили еще в 2014 предоставить все возможные данные и содействовать следствию. Но до сих пор не получили ответы на ряд вопросов. Да и версии Москвы вызывают много вопросов.
"Международная следственная группа установила, что информация Министерства обороны России, представленная общественности и следственной группе ранее, на самом деле была неточной по нескольким вопросам. К примеру, заявление о наличии истребителя вблизи MH17 на радарных изображениях, обнародованных на пресс-конференции в июле 2014 года".
По последней версии Минобороны Москвы, сбитый "Боинг" - дело рук украинских военных. В качестве доказательства продемонстрировали аудиозапись разговора якобы украинского полковника. В Министерстве иностранных дел Украины в ответ заявили - это продолжение привычной для РФ тактики создания "дымовой завесы" и информационных манипуляций. И скоро обвинения против тех, кто на самом деле несет ответственность за сбитый малайзийский "Боинг", предъявят в суде.
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