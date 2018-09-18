Постоянный представитель Украины Юрий Клименко призвал государства-члены ООН и международные организации усилить давление на Россию, чтобы остановить грубые и систематические нарушения прав человека и освободить всех незаконно задержанных граждан Украины.

Об этом он заявил во время дебатов по повестке дня 39-й сессии Совета ООН по правам человека, сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

"Мы призываем государства-члены ООН и международные организации принять дальнейшие меры для увеличения давления на Российскую Федерацию, чтобы остановить грубые и систематические нарушения прав человека и освободить всех граждан Украины, незаконно удерживаемых Россией", - сказал Клименко.

В этом контексте он еще раз обратил внимание на порочную практику использования Россией политических преследований против украинских активистов и крымских татар как средства предотвращения и ликвидации любой оппозиции против незаконной оккупации и попытки аннексии Крымского полуострова.

Клименко акцентировал, что Кремль незаконно задержал более 70 граждан Украины под надуманными и политически мотивированными уголовными обвинениями, а украинский омбудсмен не получил доступа ни к одному из политических заключенных - граждан Украины несмотря на многочисленные обращения украинской стороны и уверения Российской Федерации, даже на самом высоком уровне.

"Состояние здоровья Олега Сенцова, который продолжает бессрочную голодовку с 14 мая, то есть 128 дней, остается критическим и ежедневно ухудшается. Владимир Балух продолжает бессрочную голодовку более 180 дней; он, по сути, находится на грани жизни и смерти. Более того, несколько дней назад был жестоко избит в тюрьме. Россия пытается подавить сообщество крымских татар на территории оккупированного Крыма путем ежедневных обысков, запугивания и ограничений свободы собраний и религии и тому подобное. Такие действия российской оккупационной администрации больше нельзя терпеть", - отметил постпред Украины.