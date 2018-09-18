Если вопрос нельзя решить по закону - закон можно изменить. Обычную парламентскую логику сегодня вновь продемонстрировали нардепы. По-быстрому нажали кнопки, подкорректировали законодательство. И вот членов Центризбиркома уже не 15, а 17.

Напомню, долгие месяцы парламентарии не могли решить что делать с лишним кандидатом. В здании под куполом - он был буквально "подвешен в воздухе". На что еще сегодня сподобились депутаты? Об этом далее в материале.

С утра нардепы в сессионный зал пришли с претензиями. Им выдали проект госбюджета, и цифры тут же внесли сумятицу в политсилы.

"Головна претензія до оцього бюджету одна - це консервація бідності, мінімальна заробітна плата 4173 гривні на місяць , як це пропонується в бюджеті - хай проживуть ті на зарплату , хто її пропонує. Навіть за даними мінсоцполітики прожитковий мінімум 6,5 тисячі гривень. 20.03 мінімальна зарплата повинна становити становити не менше 6 тисяч гривень , саме цього ми вимагаємо від уряду", - заявил Олег Ляшко, народный депутат, "Радикальная партия".

"Народний фронт не допустить політичних ігор навколо бюджету, бюджет є сбалансованим і важливо ухвалити його вчасно, цього очікує сектор нацбезпеки. Важливо розпочати реформи та важливі інфраструктурні проекти", - сказал Максим Бурбак, народный депутат, "Народный фронт".

"Ми вимагаємо прийняти бюджет, спрямований на не чергове збільшення видатків силовикам, а на підвищення соціальний стандартів населення, особливо найменш захищений верств, знизити тарифи вдвічі та повернути державне регулювання цін на соціально значимі товари , виконати рішення конституційного суду по відновленню виплат чорнобильцям", - заявил Юрий Бойко,глава фракции "Оппозиционный блок".

Но пока предметные разговоры о смете не в повестке дня - нардепам предложили перейти к кадровым вопросам. Тема обновления Центризбиркома под куполом звучит как заезженная пластинка, на прошлой сессии в Раду и кандидаты приходили - да напрасно. Голосов для назначения новых и увольнения старых членов ЦИК не было. А все из-за того, что претендентов 14, а вакантных мест - 13. В большинстве - нашли выход. Под ситуацию - изменить закон.

"Закон передбачає зміну лише в одному положенні - збільшення членів ЦВК з 15 до 17. Ця формула є оптимальним коректним шляхом розв'язання проблеми оновлення ЦВК. 17 членів ЦВК дозволяє в четвер пройти процедуру оновлення ЦВК", - заявил Андрей Парубий,председатель Верховной Рады Украины.

Таким образом в большинстве могут выдохнуть и не опасаться, что их кандидата не поддержит зал. Места хватит всем, решили в БПП - и с принятием закона медлить не стали; пока зал заседал - комитет готовил документ к голосованию.

"Ми за будь-які конструктивні дії, які довзолять провести оновлення ЦВК і виконати ті обіцянки, які кожна демоктратична фракція давала перед своїми виборцями - тому ми щиро сподіваємось , що вже сьогодні цей законопроект буде розгнянутий", - говорит Артур Герасимов, народный депутат, Блок Петра Порошенко.

"Президент хоче створити собі більшість, гарантовану в ЦВК, тому що рівень довіри низький , і за рахунок більшості в ЦВК він хоче проскочити. Ми категорично проти цього, це протирічить квотному принципу. Згідно квотного принципу у нас має бути 2 членів ЦВК, а саме головне - неможливо кожен раз змінювати закон під бажання конкретної особи, навіть якщо він сьогодні займає пост президента", - заявил Юрий Бойко, глава фракции "Оппозиционный блок".

"Ми не можемо міняти закони під конкретних осіб чи під конкретну ситуацію. Я не вважаю, що збільшення кількості членів ЦВК зробить цю організацію більш якісною", - говорит Иван Крулько,народный депутат, "Батькивщина".

"Я вважаю, що розширення кількості пов'язано з однією метою - БПП отримати більшість для ухвалення рішень, і це є справжня причина, але якщо сьогодні ми вибираєм ситуацію або ми заходим у виборчу кампанію з нелегітимним ЦВК, або заходимо з легітимним зі зміненим складом, так, підправленим під ситуацію. Я обираю другий варіант", - говорит Роман Семенуха,народный депутат, "Самопомич".

Тем не менее пока депутаты расходились во мнениях профильный комитет подготовил документ и рекомендовал принять его в целом. Продлив заседание на 15 минут - нардепы, без долгих обсуждений, проголосовали и поддержали законопроект. Теперь штат Центризбиркома увеличился. И если закон так же оперативно, как принимали, подпишут - то в четверг есть все шансы утвердить новый состав ЦИК. Сразу же после выступления президента.