Меняйте каштаны на деньги: где в Киеве пункты приема (карта) [ Редактировать ]
В Киеве появилась возможность сдать каштаны на переработку в пункты приемы вторсырья и макулатуры. Об этом сообщается на странице предприятия "Киевгорвторресурсы" в Facebook.
"Упал на голову каштан - сдай его на переработку", - отметили в пресс-службе.
За один килограмм каштанов, сданных на переработку, киевляне получат 2 гривны (цена за каждый кг).
Переработанные каштаны будут использовать в сфере косметологии и для изготовления медицинских препаратов.
"Известно, что конский каштан эффективно очищает воздух от выхлопных газов, поэтому это дерево пользуется популярностью в городах. Однако, по мнению фармацевтов, медпрепараты, которые изготавливаются на основе таких каштанов, никакой угрозы для здоровья не несут, ведь все их компоненты проходят тщательную проверку", - отметили в сети.
Пункты приема каштанов отмечены на онлайн-карте.
Напомним, что в конце августа в Киеве неожиданно расцвели каштаны.
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