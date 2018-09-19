В Киеве появилась возможность сдать каштаны на переработку в пункты приемы вторсырья и макулатуры. Об этом сообщается на странице предприятия "Киевгорвторресурсы" в Facebook.

"Упал на голову каштан - сдай его на переработку", - отметили в пресс-службе.

За один килограмм каштанов, сданных на переработку, киевляне получат 2 гривны (цена за каждый кг).

Переработанные каштаны будут использовать в сфере косметологии и для изготовления медицинских препаратов.

"Известно, что конский каштан эффективно очищает воздух от выхлопных газов, поэтому это дерево пользуется популярностью в городах. Однако, по мнению фармацевтов, медпрепараты, которые изготавливаются на основе таких каштанов, никакой угрозы для здоровья не несут, ведь все их компоненты проходят тщательную проверку", - отметили в сети.

Пункты приема каштанов отмечены на онлайн-карте.

Напомним, что в конце августа в Киеве неожиданно расцвели каштаны.