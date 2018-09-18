Население Украины за 7 месяцев резко сократилось [ Редактировать ]
Численность населения Украины за семь месяцев (с января по июль 2018 года) сократилась на 138,3 тыс. лиц. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
Как сообщают в Госстате, по состоянию на 1 августа текущего года численность населения в Украине составила 42,2 млн человек.
"В течение января-июля 2018 года численность населения уменьшилась на 138,3 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Количество умерших в Украине существенно превышает число новорожденных: на 100 умерших - 57 рожденных. Так, по данным Госстата, за указанный период в Украине родилось 195 748 детей, а умерли 344 367 человек, в том числе 1 478 детей в возрасте до одного года.
Ранее в НБУ заявили, что трудовая миграция тормозит рост экономики.
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