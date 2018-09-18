В Мадриде обрушился отель: один погибший и много раненых [ Редактировать ]
Источник: Reuters
В результате обрушения на строительстве в мадридском отеле Ritz один человек погиб и по меньшей мере 11 получили ранения, сообщает Reuters.
"Погиб один работник строительства, его тело оставалось внутри разрушенной структуры. Серьезные ранения получили два человека", - говорится в сообщении.
На место инцидента прибыли машины скорой помощи и аварийные работники. Отель Ritz, принадлежащий Mandarin Oriental, закрыт на ремонтные работы с февраля.
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