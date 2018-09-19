Мужчина и женщина, пострадавшие в итальянском ресторане Prezzo в Солсбери, не подвергались воздействию нервно-паралитического вещества.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции графства Уилтшир.

Tests have confirmed that the two patients who fell ill in Prezzo restaurant in Salisbury on Sunday evening were not exposed to any kind of nerve agent.



Following test results, at this stage, this is not being treated as suspicious. https://t.co/ln3hlFKcXb pic.twitter.com/0Jpyd7bMGk — Wiltshire Police (@wiltshirepolice) 18 сентября 2018 г.

"Анализы подтвердили, что два пациента, которым стало плохо в воскресенье вечером в ресторане Prezzo в Солсбери, не подвергались воздействию какого-либо нервно-паралитического вещества", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, расследование еще продолжается.

"Расследование причин ухудшения самочувствия пары все еще продолжается. В связи с недавними происшествиями на юге страны были проведены научные исследования, чтобы установить, вступали ли они в контакт с "Новичком" или любым другим типом нервно-паралитического вещества. Эти анализы установили, что этого не произошло. По этой причине на данном этапе мы не связываем ухудшение их самочувствия с недавними отравлениями в Солсбери и Эймсбери", - отметили в полиции.

Напомним, что в Солсбери два человека сообщили о плохом самочувствии после посещения ресторана итальянской кухни Prezzo.