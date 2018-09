Мужчина и женщина, пострадавшие в итальянском ресторане Prezzo в Солсбери, не подвергались воздействию нервно-паралитического вещества.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции графства Уилтшир.

Tests have confirmed that the two patients who fell ill in Prezzo restaurant in Salisbury on Sunday evening were not exposed to any kind of nerve agent.



Following test results, at this stage, this is not being treated as suspicious. https://t.co/ln3hlFKcXb pic.twitter.com/0Jpyd7bMGk