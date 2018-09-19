Державна політика шкодить аграріям не менше за рейдерів. Таку заяву зробив лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко напередодні на засіданні Верховної Ради. За його словами, цьогоріч у бюджеті передбачено 5 мільярдів гривень на сприяння тваринництву.

Водночас, депутат запевнив: він не знає жодного фермера, який би мав підтримку від держави. Політик запропонував кроки, які, на його думку, допоможуть відродити село.

"Перше - зміна до Конституції для того, щоб назавжди закріпити землю за українськими селянами і українськими фермерами. Друге - ми вимагаємо від уряду повернути спецрежим оподаткування ПДВ для сільгоспвиробників. Третє - орендуєш 200 гектарів - має бути хлів і 200 корів, і 50% від держави компенсації вартості будівництва цього хліву. Компенсації вартості сільськогосподарського машинобудування, а не імпортна техніка, за яку ми платимо мільярди", - говорить Олег Ляшко, народний депутат, лідер "Радикальної партії".