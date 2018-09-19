У Житомирі cьогодні ліквідували масштабну пожежу на території картонного комбінату. Спалахнуло ще напередодні, з вогнем боролися до шостої ранку. На місці події досі працюють 10 одиниць техніки.

Відомо, що вигорів ущент склад готової продукції, цехи з обладнанням вдалося врятувати, кажуть у ДСНС.

Люди не постраждали, причини займання встановлюють.