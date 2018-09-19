Українські армійці зазнали втрат у боях на сході країни. Загинули двоє військових, одного - поранено. Найгарячіше минулої доби було на Світлодарському напрямку. Окупанти з важких мінометів вдарили по селищу Луганське.

Загалом, за добу - 25 ворожих атак. Обстріли фіксували вздовж усієї лінії розмежування. Найманці здебільшого били з гранатометів та бронетехніки.

Українська розвідка повідомила про трьох знищених бойовиків.