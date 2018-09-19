Война на Донбассе: украинские силы несут потери [ Редактировать ]
На протяжении прошлых суток, 18 сентября, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил оставалась контролируемой Объединенными силами. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра Объединенных сил.
"Российские оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.
В частности, противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Луганское, Южное, Пески, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино", - сообщили в пресс-центре.
В сводке отмечается, что мощному обстрелу из минометов 120-го и 82-го калибра подверглись позиции ООС на Светлодарском направлении в районе населенного пункта Луганское.
Также по позициям защитников Крымского на Луганском направлении оккупанты дважды открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты БМП-1.
"В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибло, один легко ранен", - говорится в сводке.
По данным разведки, в течение суток три оккупанта уничтожены, пятеро ранены.
"С начала суток враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Троицкого на Луганском, Березового - на Донецком и Лебединского на Мариупольском направлениях. Потерь среди украинских защитников нет", - подытожили в пресс-центре.
Ранее Волкер заявлял, что Россия при желании может прекратить боевые действия на Донбассе и установить мир в любое время.
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