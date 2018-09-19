Китай запроваджує додаткові мита на американські товари [ Редактировать ]
Нова фаза торговельної війни. Китай запроваджує додаткові мита на американські товари, вартістю 60 мільярдів доларів на рік. Про це заявили в міністерстві фінансів КНР.
Так Пекін відповів на дії Вашингтона, який напередодні оголосив про новий 10-відсотковий податок на китайські товари річним обсягом імпорту 200 мільярдів доларів.
Такими "ударами" країни обмінюються від червня, коли Вашингтон уперше запровадив 25-відсоткові мита на низку китайських товарів.
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