Про це заявили в міністерстві фінансів КНР

Нова фаза торговельної війни. Китай запроваджує додаткові мита на американські товари, вартістю 60 мільярдів доларів на рік. Про це заявили в міністерстві фінансів КНР.

Так Пекін відповів на дії Вашингтона, який напередодні оголосив про новий 10-відсотковий податок на китайські товари річним обсягом імпорту 200 мільярдів доларів.

Такими "ударами" країни обмінюються від червня, коли Вашингтон уперше запровадив 25-відсоткові мита на низку китайських товарів.