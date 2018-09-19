Відірватися від гаджетів та роззирнутися навколо - із таким гаслом швейцарські художники влаштували вуличну виставку сучасного мистецтва у маленькому місті Веве. Які роботи справили найбільше враження на туристів і місцевих жителів - знає Єлизавета Журавель.

Незвичайна експозиція із 60 робіт художників та фотографів, із майже двадцяти країн, розмістилися на будівлях, посеред парків та навіть поблизу озера Лузана у маленькому містечку Веве. Це не просто інсталяції, а цілі історії, які що більше споглядаєш, то більше деталей помічаєш. Це вже шостий подібний перфоманс у Швейцарії. Його головна мета - змусити людей відірватися від повсякденних турбот та озирнутися довкола. Ці картини та фотографії - не є витворами окремих майстрів. Над кожною з них упродовж двох років працювала понад сотня художників та фотографів-аматорів.

"Розглядаючи різноманітні картини та фотографії - нібито потрапляєш у незвичайну гру. Коли задивляєшся на один об'єкт, а за деякий час перед тобою постає інший. Якусь мить ти стоїш на березі озера і милуєшся картиною. А вже за годину, сам того не помічаючи, опиняєшся на самоті у будівлі, де на полотні бачиш інше творіння", - ділиться враженнями Кейтрін Сперандіо, місцева жителька.

Охочий відвідати усі місця із арт-об'єктами мають завантажити на телефон спеціальний мобільний додаток, який покаже мапу усіх інсталяцій. Директор заходу Стефано Столс розповідає, люди зупиняються, щоб подивитися на ці роботи. Деякі понад годину ретельно розглядають деталі і вбачають у фотографіях інший зміст, той, який вони вигадали, за допомогою власної уяви.

"Завдяки подібній демонстрації творів мистецтва, ми прагнемо зацікавити передусім молодь, можливо заохотити її відвідувати музеї. Я вважаю, що така експозиція просто неба у формі квеста не залишить байдужими ані дітей, ані літніх людей", - розповідає Стефано Столс, директор виставки.

Фестиваль-музей безкоштовний і відкритий для всіх охочих. Він працюватиме на вулицях Веве до кінця вересня, а після цього - вирушить до інших міст, де так само спонукатиме усіх хоча б на хвилину відірватися від мобільних телефонів.