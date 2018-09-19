Перетворити село на музей старожитностей. Такий намір має житель Чернігівщини. Усе життя він збирав експонати зі свого та довколишніх сіл. Поки що у Москалях, де мешкає ідейник - музей розмістився у кількох хатах. Та колекція поповнюється. Анастасія Старовойт бачила.

"Перша моя експозиція почалася з цієї хати".

Речі для власного музею Юрій збирає скільки себе пам'ятає. У дитинстві це були глиняні черепки та обгортки від цукерок. З часом - одяг, рушники, монети, картини та різноманітні предмети побуту. Дещо чоловік знайшов, дещо виміняв, а щось - заробив.

"Дахи ремонтував свого часу і бувало, що й грубу ремонтував для однієї жіночки в Шеберинівці. Вона мені запропонувала грошей на той час дуже багато за те, що я відремонтував їй грубу, а я побачив кролевицького рушника", - розповідає Юрій Дахно, засновник музею.

Ткані рушники - особлива гордість Юрія. У його колекції їх сотні. Вік кожного власник визначає за кольором та орнаментом. Знає й історії, повязані з вишитими речами.

"Рушник із Житомирщини. От тут і козачки, як їх називають, і цікаво поєднання жовто-блакитних кольорів, що не так часто зустрічається. І ще цікавий тим, може трагічна доля може бути його, майстрині цього рушника. Він був виміняний за хлібину під час Голодомору", - розповідає Юрій Дахно, засновник музею.

Є у колекції і півсотні стародруків.

"Анфалагіон 1753 року. Правда, вже палітурки трохи вже відреставровані в ньому там надпис є, що при імператриці Єлизаветі Петрівні видавався", - говорить Юрій Дахно, засновник музею.

Експонати Юрій не продає. Каже: не в грошах цінність. Він знає, кому належала майже кожна річ.

"Родичі, знайомі, односельці, там з другого села хтось. Бувало, що люди дарували, то вже тих людей давно нема. А от я подивлюся і знаю, що хтось із душею віддав мені, як на зберігання", - каже Юрій Дахно, засновник музею.

Чоловік мріє, що у майбутньому перетворить на музей ціле село і збиратиме тематичні фестивалі. А наразі готує експонати до свята рушника і продовжує збирати цікавинки.