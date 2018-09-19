Тысячи врачебных ошибок случаются в мире из-за неразборчивой записи названия и дозировки лекарственного препарата, когда их пишут от руки медицинские работники.

Об этом на своей странице в Facebook написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"В опубликованном отчете National Academies of Science's Institute of Medicine (США) указано, что около 1,5 миллиона пациентов травмируются из-за этого ежегодно. Опасно это и тем, что такие ошибки могут иметь летальные последствия", - говорится в сообщении.

Кроме потерь для здоровья это также и большие деньги для самой системы, отмечает Супрун. Например, в этом же отчете указано, что дополнительные медицинские расходы на лечение травм, связанных с неверным дозированием лекарств составляют 3,5 миллиарда долларов в год.

"Конечно, медики делают это неумышленно. Основная причина не самого каллиграфического почерка – количество писанины и темпы, в котором врачи обычно работают. Существуют различные требования относительно документов, заполнения журналов, выписок и многих других бумажек, на которые врачи тратят свое время", - отмечает чиновник.

В частности, они вынуждены писать очень быстро в пиковые часы нагрузки или же почерк может становиться все более неразборчивым из-за усталости.

Глава Минздрава рассказала, что формы письменной документации уже давно устаревший формат ведения записей. Мир переходит на электронные записи в системе здравоохранения. В США, Канаде и многих европейских странах электронные записи, в той или большей степени уже внедрены в систему.

Украина тоже отходит от перегрузки медицины бумагой и неоправданными записями и переходит к электронному формату ведения документации.

В частности еще в марте вступил в силу приказ Минздрава № 157, который отменяет необходимость заполнения от руки целого ряда морально устаревших форм, разных талонов и журналов с медицинскими записями, которые не имели никакой практической необходимости.

"У врачей теперь меньше времени займет выписка кип бумаги, а в будущем мы планируем полностью уйти от бумажного документооборота", - подчеркнула Супрун.

Ранее мы сообщали, что в Украине запретили иностранные препараты, применяемые для лечения ринита и заложенности носа.