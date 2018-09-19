Почерк врачей провоцирует тысячи травм ежегодно - Минздрав [ Редактировать ]
Тысячи врачебных ошибок случаются в мире из-за неразборчивой записи названия и дозировки лекарственного препарата, когда их пишут от руки медицинские работники.
Об этом на своей странице в Facebook написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"В опубликованном отчете National Academies of Science's Institute of Medicine (США) указано, что около 1,5 миллиона пациентов травмируются из-за этого ежегодно. Опасно это и тем, что такие ошибки могут иметь летальные последствия", - говорится в сообщении.
Кроме потерь для здоровья это также и большие деньги для самой системы, отмечает Супрун. Например, в этом же отчете указано, что дополнительные медицинские расходы на лечение травм, связанных с неверным дозированием лекарств составляют 3,5 миллиарда долларов в год.
"Конечно, медики делают это неумышленно. Основная причина не самого каллиграфического почерка – количество писанины и темпы, в котором врачи обычно работают. Существуют различные требования относительно документов, заполнения журналов, выписок и многих других бумажек, на которые врачи тратят свое время", - отмечает чиновник.
В частности, они вынуждены писать очень быстро в пиковые часы нагрузки или же почерк может становиться все более неразборчивым из-за усталости.
Глава Минздрава рассказала, что формы письменной документации уже давно устаревший формат ведения записей. Мир переходит на электронные записи в системе здравоохранения. В США, Канаде и многих европейских странах электронные записи, в той или большей степени уже внедрены в систему.
Украина тоже отходит от перегрузки медицины бумагой и неоправданными записями и переходит к электронному формату ведения документации.
В частности еще в марте вступил в силу приказ Минздрава № 157, который отменяет необходимость заполнения от руки целого ряда морально устаревших форм, разных талонов и журналов с медицинскими записями, которые не имели никакой практической необходимости.
"У врачей теперь меньше времени займет выписка кип бумаги, а в будущем мы планируем полностью уйти от бумажного документооборота", - подчеркнула Супрун.
Ранее мы сообщали, что в Украине запретили иностранные препараты, применяемые для лечения ринита и заложенности носа.
по теме
Родственники тяжелобольных украинцев требуют от Минздрава возобновить финансирование медицины за границей
Почему Минздрав прекратил финансирование лечения за границей для тяжелобольных украинцев?
Набор малыша получат не все семьи - Минсоцполитики
Украинкам, которые только стали мамами начали выдавать детские наборы для новорожденных
Новые правила вызова ''скорой'': что ждет украинцев
В Украине готовится запуск электронной системы для неотложек "Централь 103"
"Праздник победителей 2018": Благотворительный фонд "Таблеточки" организовал семейный пикник для детей, победивших рак
Сейчас в Украине рак побеждают около 55 процентов детей, но этот показатель может быть и выше,- убеждены организаторы праздника
В Тернопольской области "скорая" четыре месяца не приезжает к пациентам
В Тернопольской области четвертый месяц никто не выезжает на вызовы к пациентам - как люди выживают без экстренной помощи?