Прекращение Договора о дружбе с Россией: решение вступило в силу [ Редактировать ]
Указ президента Украины Петра Порошенко о решении Совета национальной безопасности и обороны от 6 сентября "О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" опубликован в официальном издании органов власти "Урядовий курьер".
Согласно указу, подписанному президентом 17 сентября, он вступает в силу со дня его опубликования.
Cогласно решению СНБО, МИД должно проинформировать Организацию Объединенных Наций (ООН), Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), другие международные организации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
Ранее глава МИД Украины сообщали, что Украина пересмотрит всю договорную базу с Россией.
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