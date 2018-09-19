Указ президента Украины Петра Порошенко о решении Совета национальной безопасности и обороны от 6 сентября "О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" опубликован в официальном издании органов власти "Урядовий курьер".

Согласно указу, подписанному президентом 17 сентября, он вступает в силу со дня его опубликования.

Cогласно решению СНБО, МИД должно проинформировать Организацию Объединенных Наций (ООН), Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), другие международные организации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Ранее глава МИД Украины сообщали, что Украина пересмотрит всю договорную базу с Россией.