Ворожі провокації стали вже звичною справою для українських солдатів, які тримають лінію оборони в районі Авдіївки. Захисники України твердять, якщо вдень чути лише ворожі гранатомети та піхотну зброю, то вночі з боку бойовиків починають працювати артилерія, міномети та зенітні установки. Дістається й мирним будівлям, і навіть безпілотникам ОБСЄ.

"Вон восемьдесят вторая мин. Там даже где-то хвостовик валяется. Вон восьмидесятая".

Ось таке тут "шкільне перемир'я". Ділянка фронту в районі Авдіївки. "Нульові" позиції українського війська. Скрізь свіжі вирви. Наслідки ворожих обстрілів із заборонених калібрів. Із них російські найманці гатять переважно вночі.

"Применяются и восемьдесят вторые минометы по всей линии соприкосновения, применяются и сто двадцатые минометы и СПГ", - говорить Борис, військовослужбовець ЗСУ.

Тож ані миром, ані перемир'ям тут і не пахне. До того ж, наші солдати неодноразово фіксували, як ворог відкривав вогонь ще й із гармат, які мають бути відведені від лінії розмежування.

"Да, ствольная артилерия. И они ее применяют? Да применяют. Сто миллиметровая "рапира", скорее всего, стоит", - каже Олександр, військовослужбовець ЗСУ.

Українські бійці розповідають: у зв'язку із обстрілами пожвавили свою роботу спостерігачі ОБСЄ. Утім, окупанти на те не зважають. Напередодні уночі вони вели вогонь із зенітно-ракетного комплексу по безпілотнику моніторингової місії.

"Зенитно-ракетний комплекс средней дальности потому, что ночью не возможно обнаружить цель, кроме как только локатором", - говорить Борис, військовослужбовець ЗСУ.

Вдень окупанти здебільшого укріплюються. Навіть візуально можна розгледіти дві лінії ворожих укріплень. Для спорудження дотів та бліндажів найманці не рідко використовують безкоштовну робочу силу. Змушують працювати цивільне населення.

"Был радиоперехват, что такое-то количество людей выходит из Горловки сюда на работы. Это люди совершившие, скорее всего, мелкие правонарушения", - розповідає Олександр, військовослужбовець ЗСУ.

"А вон лесочек, вот они тут вылазят. Вот они там, где ЛЕП и там внизу. Понеслось! Это что? Идите туда, это ЗУ работает".

Ворог відкрив провокативний вогонь із зенітної установки. Наші солдати зайняли бойові позиції і про всяк випадок взялися до зброї, втім відповідати супротивнику - наказу не було.

"Мы работаем только по приказу, очень строго взялись за все эти ситуации, так как это большая ответственность, это политика", - каже Борис, військовослужбовець ЗСУ.