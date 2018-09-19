Росія і Китай становлять найбільшу загрозу у кіберпросторі [ Редактировать ]
Росія і Китай становлять найбільшу загрозу у кіберпросторі. Про це йдеться у першому за час президентства Дональда Трампа огляді кіберстратегії Пентагону.
У документі зазначено, що Росія проводить віртуальні інформаційні операції, щоб мати вплив на населення США.
Китай, своєю чергою, намагається заволодіти конфіденційною інформацією американської адміністрації та приватних компаній.
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