Про це йдеться у огляді кіберстратегії Пентагону

Росія і Китай становлять найбільшу загрозу у кіберпросторі. Про це йдеться у першому за час президентства Дональда Трампа огляді кіберстратегії Пентагону.

У документі зазначено, що Росія проводить віртуальні інформаційні операції, щоб мати вплив на населення США.

Китай, своєю чергою, намагається заволодіти конфіденційною інформацією американської адміністрації та приватних компаній.