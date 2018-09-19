Раскрыта причина гибели древних цивилизаций [ Редактировать ]
Причиной гибели древних цивилизаций, существовавших в последние 10 тысяч лет, стали глобализационные процессы, из-за которых гибель одной культуры вызвала цепную реакцию и исчезновение других культур, выяснили ученые из Университета Вайоминга в США.
Такое же исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Специалисты изучили исторические документы за последние 130 лет, а также результаты радиоуглеродного анализа множества ископаемых образцов возрастом до десяти тысяч лет, найденных на различных континентах планеты.
Исследователи смогли рассчитать потребление энергии человеческими обществами в разные исторические эпохи и оценить уровень синхронизации между ними.
Как выяснили ученые, уровни потребления энергии разных древних человеческих обществ на самом деле совпадали друг с другом. Но процесс глобализации мог способствовать и одновременному падению многих цивилизаций из-за их уязвимости к изменениям окружающей среды в результате социально-экономического развития, полагают авторы исследования.
Данные факторы необходимо принимать во внимание при взаимодействии современных государств, развитии глобализационных процессов в мире и выработке политики устойчивого человеческого развития, заключили специалисты.
Ученые пришли к выводу, что исчезновение некоторых развитых древних обществ с лица Земли могло произойти из-за экологических катастроф.
Ранее мы сообщали, что ученые назвали возможный "второй дом" для человечества.
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