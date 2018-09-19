Рост ВВП во втором квартале 2018 года до 3,8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году может стать предпосылкой для роста средней заработной платы до 10 тысяч гривен до конца года.

Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает "Укринформа"

"Во втором квартале у нас были предварительные данные, что ВВП растет до 3,6%, сегодня уточненные данные - 3,8%. Есть нормальный темп выработки валовой продукции в Украине, это значит, что у людей больше работы, мы производим больше продукции и услуг. Но посмотрим, какая будет ситуация на конец года", - сказал Гройсман.

Он отметил, что цель правительства - привести до конца года среднюю заработную плату к отметке 10 тыс. грн.

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