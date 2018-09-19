19 сентября, на заседании парламента министр образования и науки Лилия Гриневич представила концепцию дуального образования. Его собираются воплотить в жизнь сначала в рамках эксперимента.

Идея этого подхода состоит в том, чтоб привлечь к учебе студентов заведений высшего и профессионально-технического образования представителей компаний соответствующих отраслей, сообщает "Радио Свобода".

По данным Гриневич 80% безработных в Украине - люди с высшим образованием. Она связывает это не только с изношенностью материально-технической базы, но и с тем, что выпускники не имеют практики и не соответствуют требованиям, которые выдвигают работодатели.

"Сегодня мы видим, что четыре из десяти фирм в ключевых секторах украинской экономики свидетельствуют о значительном разрыве между навыками, которыми обладают работники и нужными фирмам для достижения их бизнес-целей. Если говорим о таких значительные для нас сфер, как IT или агропромышленность, на которые мы традиционно всегда делаем упор, то большинство таких компаний категорически недовольны специалистами, которых продуцирует система образования ", - отметила министр.

Чтобы получить работника должного уровня, работодателям приходится готовить его самостоятельно, а значит, время студентов используют неэффективно.

МОН предлагает подход, который предусматривает частичный перенос учебного процесса на рабочее место, чтобы студенты могли получить представление о будущих рабочих обязанностях, а работодатели - найти и подготовить новых работников.

"Дуальная форма образования предусматривает получение от 20 до 50 кредитов при обучении не за партой, зубря теорию, а непосредственно на рабочем месте", - объясняет Гриневич.

Она также предлагает разрешить работодателям принимать участие в оценке результатов работы студентов в период, когда они учатся работая.

Як змінити систему профтехосвіти? Запровадити дуальну освіту. Йдеться про створення партнерства між освітніми закладами. Тоді учні можуть отримати практичну підготовку на реальному устаткуванні. Це якісно, швидше і в партнерстві з реальними сектором економіки. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 19 сентября 2018 г.

Премьер-министр Владимир Гройсман предложил внедрить дуальной образование в рамках эксперимента до принятия Верховной Радой законодательной базы для такого обучения. В течение месяца правительственные ведомства должны подготовить проект соответствующего постановления.

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