В Перу на свет появился необычный щенок с двумя сросшимися головами. Животное сняли на видео, опубликованном позднее в Сети. Об этом пишет The Daily Mail.

Владелец пса Перси Уангал отметил, что остальные пять щенков родились без отклонений. Хозяин мутанта намерен показать его ветеринару, чтобы он объяснил ему, как правильно кормить и ухаживать за новорожденным питомцем.

А тем временем щенок уже стал местной знаменитостью. Жители городка Багуа, где проживает Уангал, часто приходят посмотреть на животное.

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