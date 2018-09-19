Щенок появился на свет с двумя головами (видео) [ Редактировать ]
В Перу на свет появился необычный щенок с двумя сросшимися головами. Животное сняли на видео, опубликованном позднее в Сети. Об этом пишет The Daily Mail.
Владелец пса Перси Уангал отметил, что остальные пять щенков родились без отклонений. Хозяин мутанта намерен показать его ветеринару, чтобы он объяснил ему, как правильно кормить и ухаживать за новорожденным питомцем.
А тем временем щенок уже стал местной знаменитостью. Жители городка Багуа, где проживает Уангал, часто приходят посмотреть на животное.
Ранее мы сообщали, что в американском лесу нашли двуглавого оленя.
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